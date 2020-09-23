EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ DENETİMLERE KATILDI
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EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ DENETİMLERE KATILDI

23.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:32
EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ DENETİMLERE KATILDI

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Zeytinburnu'nda yapılan "Yeditepe Huzur" denetimlerine katıldı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA 

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Zeytinburnu'nda yapılan "Yeditepe Huzur" denetimlerine katıldı. 

Denetim noktasındaki polislerin yanına gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, denetimler hakkında bilgi aldı. Çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.Emniyet Müdürü Aktaş, "Bugün hem asayiş uygulamamız var ayrıca 'sağlıklı yaşam için el ele' kampanyası dahilinde vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske konularında uyarıyoruz. Hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda duyarlı hale getiriyoruz. Bin 500 civarında personelle bölgede uygulama yapıyoruz. Her gün, her saatte şok uygulamalara devam ediyoruz" dedi. 

İstanbul'da salgının yayılma hızının diğer illere göre daha yavaş olduğunu kaydeden Aktaş, "İstanbul'da Türkiye sıralamasına göre iyi gidiyoruz. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Daha duyarlılar ve bilinçli davranıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hem filyasyon ekipleri ile hem de kendi ekiplerimizle vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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