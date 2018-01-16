Emniyet Müdürü Aktaş'dan Baro Başkanına Ziyaret

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Baro Başkanı Soner Karademir'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Soner Karademir, "Müdür beyin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduk. Tabi biz avukatların en çok karşılıklı olarak bir arada bulunduğumuz bir birim emniyet müdürlüğü bu anlamda müdür beyle de işleyişle ilgili olarak, mesleğimizin sorunlarıyla, avukatların yaşadığı problemlerle ilgili olarak ve şehrimize hukuk camiasına birlikte nasıl hizmet edebiliriz diye karşılıklı fikir ve görüş alışverişinden bulunduk" dedi.

Baroya her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise, "Giresun Polis teşkilatı olarak adli işlemlerin devamlılığı, sürekliliği ve sağlıklı bir şekilde iş selliği açısından saygı değer baro başkanımıza ziyarette bulunduk. Tüm avukatların adına kendisine başarılar diliyoruz. Her türlü desteğe yardıma hazır olduğumuzu, birlikte özveriyle çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN