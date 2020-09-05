EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ CEZA SON YAPTIRIM
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EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ CEZA SON YAPTIRIM

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş dün gece 'Yeditepe Huzur' denetimi kapsamında yapılan denetimlerin Avcılar'daki bölümüne katıldı.

05.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:41

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş dün gece 'Yeditepe Huzur' denetimi kapsamında yapılan denetimlerin Avcılar'daki bölümüne katıldı. Çeşitli şube müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde ele geçirilen 3 kilo esrar Emniyet Müdürü Aktaş'a gösterildi. Aktaş, "Vatandaşı maske takmaları konusunda ikaz ediyoruz. Vatandaşı bilinçlendirmek, konuşmak, ikaz etmek daha iyi. Ceza son yaptırım." dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Marmara Caddesi'nden Avcılar Sahili'ne kadar yürüdü. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Bakanlığımızın tavrı doğrultusunda genellikle vatandaşı maske takmaları konusunda ikaz ediyoruz. İkazlara uyan vatandaşlarımıza bir ceza uygulamıyoruz. Özellikle maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşı bilinçlendirmek, konuşmak, ikaz etmek daha iyi. Ceza son yaptırım. O yüzden cezayı son olarak uygulamaya çalışıyoruz."

dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ CEZA SON YAPTIRIM

Kaynak: DHA

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