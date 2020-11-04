Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı
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Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı

04.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:29
Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı

Son dakika haber... İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul genelinde 21'si gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerinin Bahçelievler'deki uygulama noktasına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul genelinde 21'si gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerinin Bahçelievler'deki uygulama noktasına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, İstanbul genelinde gerçekleştirilen ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerinin Bahçelievler'deki uygulama geldi. Buradaki yetkililerden denetimlere ilişkin bilgi alan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, açık olan iş yerlerini ziyaret etti. Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 2 bin 600 personelle 39 ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerinin saat 22.00'de kapanacağını hatırlatan Aktaş, restoranlarda sadece paket servisine izin verileceğini anlattı. Aktaş, ziyaretleri sırasında iş yeri sahiplerini bu konuda uyardıklarını ifade etti.


- İstanbul
Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı
Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı
Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı
Son dakika haberi! Emniyet Müdürü Aktaş, Bahçelievler'deki denetimlere katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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