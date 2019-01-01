Emniyet Müdürü Ak, Yılbaşı Kutlamalarını Vatandaşların İçinde Takip Etti

Emniyet Müdürü Ak, yılbaşı kutlamalarını vatandaşların içinde takip etti

Ak 2019 için vatandaşla geri saydı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2019'a Bursalılarla birlikte girdi. Kentin önemli yaşam merkezlerinden birinde yeni yıl kutlamalarını takip eden Ak, geri sayımı da burada vatandaşla birlikte yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2019'un ilk dakikalarını Bursalı vatandaşlarla birlikte karşıladı. Geri sayımdan önce polis merkezlerini gezen ve görev başındaki memurları ziyaret eden Ak, yeni yıla dakikalar kala kentin önemli yaşam ve eğlence merkezlerinden birine giderek burada vatandaşla birlikte 2019'u bekledi.

Çok sayıda polis memurunun güvenlik tedbiri sebebiyle görev aldığı merkezde Osman Ak, önce alınan tedbirleri kontrol etti ardından vatandaşın arasına karıştı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirleri en üst düzeyde tuttuklarını kaydeden Ak, 2018'in son dakikalarında gençlerle birlikte geri sayımı izledi. 2019'un gelmesiyle birlikte hayat merkezinden ayrılan Ak tüm Bursalılara huzurlu bir yıl temennilerinde bulundu.

Kaynak: İHA