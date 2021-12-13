Emniyet Müdürü Ağca silahlı saldırıda yaralandı; 3 gözaltı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'dan cenaze için İzmir'e giden İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'nın, geçen pazar bir gece kulübünün önünde sol bacağından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetten yapılan açıklamada, olayın Ağca ile ilgisi olmadığı, gece kulübünün işletmecisi ile aralarında husumet bulunan bir grubun rastgele ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve geçen cumartesi günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toprağa verilen annesi Sebahat Aktaş'ın cenazesi için kente gelen İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, pazar günü saat 02.30 sıralarında Basmane semtindeki bir gece kulübünün önünde tabancalı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı. Olayda Ağca ile birlikte yaralanan gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağca ve Vural'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet