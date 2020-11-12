Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
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Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı

12.11.2020 23:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:00
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklamasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, caddede denetim yaptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklamasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, caddede denetim yaptı. 23 kişiye cezai işlem uygulanan denetimlerde Baydemir, vatandaşları "Bir dal sigara 900 TL'ye mal oldu" diye uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Bu genelge kapsamında Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla sokakta yürürken sigara içilmesi yasaklandı. İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 500 metre boyunca sivil kıyafetle yaya olarak denetim yapan İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, sigara içen kişileri tespit etti. Caddede sigara içen bir vatandaşı durduran Baydemir, "Bir dal sigara 900 TL'ye mal oldu. Sizin yasaktan haberiniz yok mu?" diyerek uyardı.Maskesiz olanların yanı sıra sigara içerek yürüyenlerin de tek tek tespit eden Erdoğan Baydemir, 23 kişiye toplam 20 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.


Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı
Emniyet Müdürü 500 metrelik yürüyüşte sigara içen 23 kişiye cezai işlem uyguladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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