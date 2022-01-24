Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor - Haberler
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Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor

Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısının damı çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle çökme tehlikesi yaşarken, kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısının damı çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle çökme tehlikesi yaşarken, kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı çatılar çökerken, İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısının damı da çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle çökme tehlikesi geçirdi. Çatıda biriken kar kütleleri uzun bir fırça yardımıyla temizlenmeye çalışılırken, giriş binasının damının üzerinde biriken kar yığınları da vinç yardımıyla temizleniyor. - GAZİANTEP

Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor

Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor

Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haber

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