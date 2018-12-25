Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere 'Kar' Uyarısı

Çankırı'da başlayan kar yağışı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul yolu İndağı mevkiinde yoğun kar yağışı mevcut olup önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenmektedir. Yola gidecek vatandaslarimizin araçlarında zincir çekmek halatı ve takoz bulundurmaları zorunlu olup yakıt depolarının ve antifirizli cam suyunun dolu olması yanlarında kaban ve eldiven bulundurmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA