Emniyet Müdürlüğünden Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü klibi
Malazgirt 1071 Zafer Anıtı Sultan Alparslan'ın heykeli Muş Lalesi Tarihi Murat Köprüsü MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla klip yayımladı.
29.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:50
Malazgirt 1071 Zafer Anıtı
Sultan Alparslan'ın heykeli
Muş Lalesi
Tarihi Murat Köprüsü
MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla klip yayımladı. Klipte, Malazgirt 1071 Zafer Anıtı, Sultan Alparslan'ın heykeli, lale ve Tarihi Murat Köprüsü'ne yer verildi.
Kaynak: AA