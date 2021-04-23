Emniyet Müdürlüğünden 23 Nisan'a özel klip

Sivas Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel klip hazırladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel klip hazırladı.

Kentte emniyet müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerin çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflardan oluşan klibin sonunda ise "Bugün 23 Nisan anne ve babalarınız yine görevde" ifadelerine yer verildi.

Emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük beğeni gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı