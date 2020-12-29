Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat
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Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat

29.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:06

Son dakika haberleri: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat Çorum İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

- Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat

ÇORUM - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara el broşürleri dağıtarak kentin çeşitli noktalarına ve toplu taşıma araçlarına uyarıcı broşürler astı. Özellikle apartmanlara güvenlik kamerası sisteminin mutlaka kurulması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Evden ayrılırken kapınızı kilitleyin; evlerinizde kıymetli mücevherat ve büyük miktarda para bulundurmayın. Dışarıdan zile basıldığında kim olduğunu bilmediğiniz kişilere apartman kapısını açmayın" denildi.

Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat
Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat
Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat
Son dakika: - Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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