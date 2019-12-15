15.12.2019 04:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 04:29

Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kenti ayağa kaldırdı. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen durmayan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Doğuş Mahallesi'ndeki Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde meydana geldi. Nöbet tutan polisler, emniyet binasını gözetleyen şüpheliyi fark ederek 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliyi durdurmak isteyen polis havaya uyarı ateşi açtı. Şüpheli buna rağmen gözden kayboldu. Olayın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Alarm durumuna geçen polisi ve jandarma ise ilçeye giriş yollarında kontrol noktası oluşturarak geçen tüm araçları ve içindeki kişileri aradı. Özel hareket polisleri ve Jandarma özel harekat ekipleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaldırılan gece görüşlü droneler ile tüm ilçe havadan taranarak şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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