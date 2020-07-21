EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KADIKÖY'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KADIKÖY'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Olaylarla ilgili görüntü de paylaşıldıAli ABLAY / İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kadıköy'deki Suruç eyleminde çıkan olaylarla ilgili görüntü paylaşılıp açıklama yapıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KADIKÖY'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
21.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:39

Olaylarla ilgili görüntü de paylaşıldı

Ali ABLAY/ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kadıköy'deki Suruç eyleminde çıkan olaylarla ilgili görüntü paylaşılıp açıklama yapıldı. Açıklamada, yasadışı gösteri yapanların barikat kurup polise saldırması sonucu çıkan olaylarda 55 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Suruç patlamasında hayatını kaybedenleri anmak istediklerini belirten grup, dün akşam Kadıköy'de toplandı. Eylem sonrası çıkan olaylarda 55 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaylarla ilgili görüntü paylaşılıp yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 20.07.2015 tarihinde Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın 5.yıl dönümünde yaşamını yitirenlerle ilgili olarak gerçekleştirilen anma etkinliği ile ilgili gerekli tedbirler görevlilerimizce alınmış ve 20 Temmuz saat 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Halit Ağa Caddesi HDP ilçe binası önünde aralarında SGDF, ESP, HDP, CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı, Kaldıraç, Dev-Güç, Anarşist Gençlik, EHP, Birleşik Devrimci Parti, TİP ve DÖB ve bazı marjinal gruplardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grubun saat 18.45 sıralarında dağılmasından sonra bazı grupların ara sokaklarda toplanarak Kadıköy Süreyya Operası önüne illegal olarak yürüyüşe geçmek istedi" denildi.

Açıklamada, "Toplanan gruba görevlilerimizce sözlü ikazda bulunulmuş ancak grubun çöp konteynerlerini devirerek yola barikat kurup, çevredeki işyerleri ve araçlara saldırması ve görevli personelimize taş ve sopalarla mukavemet göstermesi üzerine gruba müdahale edilmiş ve gruptan toplam 55 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.  Şüpheliler ile ilgili tahkikat devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Kaynak: DHA

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