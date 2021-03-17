Emniyet Müdürlüğü'nden, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılına özel klip
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Emniyet Müdürlüğü'nden, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılına özel klip

17.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:10
Emniyet Müdürlüğü'nden, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılına özel klip

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla özel bir klip yayımladı.

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla özel bir klip yayımladı.

Mehmetçiğin, dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yıl dönümünde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla özel bir klip yayımlandı. Klipte, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Namazgah Tabyası, Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı siperler ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının görüntülerine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılına özel klip
Emniyet Müdürlüğü'nden, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılına özel klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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