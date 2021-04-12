Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
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Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi Antalya'da, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki park içinde kaldığı barakayı yakan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki park içinde kaldığı barakayı yakan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki 5 Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süredir park kenarındaki bina molozlarının kenarına yaptığı barakada yaşayan bimekan şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle kaldığı yeri ateşe verdi. Eline aldığı bıçakla ateşin yakınına oturan bimekan şahıs, üzerindeki montu da alevlerin arasına attı. Alevleri gören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinden bıçağı bırakan şahsı ekip aracına aldı. İtfaiye ekipleri ise yangın çevreye sirayet etmeden söndürdü.

Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Son dakika... Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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