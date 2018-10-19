Emniyet müdürlüğü karşısında havaya açılan ateş paniğe neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te emniyet müdürlüğü karşısındaki binanın çatışında havaya ateş eden şahıs paniğe neden oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Vergi dairesinin bulunduğu bölgede bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, elindeki silahla havaya ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı olayla ilgili çok sayıda polis ekipleri bölgeye hareket etti. Şahsın intihar etmek istediğini gören ekipler, bir süre sonra şahsı ikna etti. elindeki silahın şarjörünü boşaltan şahıs, silahı polislere teslim etti.

Şahıs indirildikten sonra ise gazetecilerin sorduğu "neden havaya ateş ettin, niye intihar etmek istedin" sorusuna ise "Bunalttılar ağabey artık" cevabını verdi.

Olay nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdurulurken, yoldaki trafikte ise ulaşım güçlükle sağlandı.