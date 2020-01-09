Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top mermisi bulundu
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Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top mermisi bulundu

ZONGULDAK'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu.

09.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:22
Emniyet müdürlüğü inşaatı için yapılan kazıda top mermisi bulundu

ZONGULDAK'da, Kilimli binası inşaatında iki top mermisi bulundu.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için temel kazısı yapan işçiler, iki top mermisi buldu. Toprakla kaplı iki top mermisinin ne olduğunu anlamayan işçiler, satmak için hurdacıya götürdü. Hurdacının top mermisi olduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski yıllardan kalma top mermilerini koruma altına aldı. 


Kaynak: DHA
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