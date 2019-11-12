Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 günde 27 bin 714 araç kontrol etti
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 günde 27 bin 714 araç kontrol etti

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 1 hafta içerisinde 596 okul servisini denetleyerek 47 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

12.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:18
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 günde 27 bin 714 araç kontrol etti

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 1 hafta içerisinde 596 okul servisini denetleyerek 47 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 27 bin 714 araç kontrol edildi.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesi ekipleri tarafından 4 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında, 2 ölümlü kaza, 61 yaralamalı trafik kazası ve 55 maddi hasarlı kaza olmak üzere, 118 trafik kazası olayına müdahale etti. Uygulama noktaları ve gezici uygulamalar neticesinde 7 gün içerisinde 27 bin 714 araç kontrol ederek, 4 bin 803 araca ceza işlemi uygulandı.


Uygulamalar kapsamında 596 okul servisi kontrol edilirken 47 servis aracına ve sürücüsüne ceza işlemi uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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