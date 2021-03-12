Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı
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Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı

12.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:09
Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin üstüne düştü.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin üstüne düştü.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin üstüne düştü. Olayda Emniyet bahçesinde çalışan işçi ağır yaralanırken, olay yerine AFAD, İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vali Mahmut Çuhadar ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı
Emniyet müdürlüğü çatısı uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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