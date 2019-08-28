28.08.2019 20:29

- Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden oldu

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü önünde kamyonun lastiğinin patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün 16.30 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi üzerinden harfiyat taşıyan kamyonun lastiği Emniyet Müdürlüğü ve Polis evi binasının önünde büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı olayda patlama sesinin lastikten geldiğinin fark edilmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA