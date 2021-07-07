Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Kararname ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şu şekilde sıralandı:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne, Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne, Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiği vurgulanarak, onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığı açıklandı. Ataması yapılan ise şu şekilde:

Merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak göreve getirildi.

YURT DIŞI MİSYONLARINA YAPILAN İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ ATAMALARI İSE ŞÖYLE:

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya - Viyana Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan - Sofya Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek - Saraybosna

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan - Hartum Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika - Brüksel Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Subutay Eraslan, ABD - New York BM Daimi Temsilciliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Teoman Kuru, ABD - Washington Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar, Afganistan - Kabil Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar, Çin - Pekin Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Danimarka - Kopenhag Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Sefer Akıllı, Fransa - Paris Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Necmettin Akça, Gürcistan - Tiflis Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişci, Hollanda - Lahey Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, İngiltere - Londra Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir, İran - Tahran Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Gafur Cem Cehdioğlu, İtalya - Roma Adana Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Kanada - Ottava İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar - Doha Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Akıntürk, Kazakistan - Astana Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs - Lefkoşa Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Yılmaz, Macaristan - Budapeşte Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya - Üsküp Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan - Taşkent Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Recep Akcan, Romanya - Bükreş Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Emrullah Gölcük, Rusya - Moskova Ankara PMEM Müdürü Hikmet Özmen, Ukrayna - Kiev Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Yunanistan - Atina

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı