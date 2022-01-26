Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haberler
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Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çulcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Avukatının salonda hazır bulunduğu Çulcu, önceki savunmalarını tekrar etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

İddianamede, sanık Çulcu'nun, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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