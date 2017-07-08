Emniyet Mensuplarından Şehit Polisin Ailesine Ziyaret

Bursa Emniyetini Destekleme Derneği yönetim kurulu üyeleri, Gemlik adliyesindeki silahlı saldırıda şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez'in ailesini ziyaret etti.



Yönetim kurulu üyeleri, şehit polis İdris Büyükdönmez'in ailesine ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu'ya taziye ziyaretinde bulundu. Şehit polisin yakınları ile Gündoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BURSA