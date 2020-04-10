Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Samsun'da emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
10.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:24
Samsun'da emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kaynak: AA