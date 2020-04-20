Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu
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Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu

Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu Çapa motoruyla tarla süren çiftçinin ayağı, onu kurtarmaya çalışan eşinin ise kolu kesildi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen çapa motoru çiftçinin ayağını keserken, onu kurtarmak isteyen eşinin de kolunu kesti.

20.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:27
Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu

Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu

Çapa motoruyla tarla süren çiftçinin ayağı, onu kurtarmaya çalışan eşinin ise kolu kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen çapa motoru çiftçinin ayağını keserken, onu kurtarmak isteyen eşinin de kolunu kesti. Motorun emniyet mandalının iple bağlandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi Çırlavuk mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tarlaya giden ve "patpat" olarak bilinen çapa motoruyla bahçesini sürmek isteyen Ekrem Demiral (62), bahçede bulunan sera demirine takılınca çapa motorun kontrolünü kaybetti. Tarlada bulunan ot ve iplere dolanan çapa motoru Ekrem Demiral'ın bacağını kesti. Eşinin yanında bulunan Naziker Demiral koşarak eşini kurtarmak istedi ancak o da kolunu çapa motoruna kaptırdı.

Çığlıklar üzerine çevrede bulunan işçiler koşarak yardıma geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları ve jandarma, yaralıları ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede çapa motorunun emniyet mandalının iple bağlanarak devre dışı bırakıldığı görüldü.

Naziker ve Ekrem Demiral'ın komşusu Niyazi Fidan çapa motoruyla meydana gelen kazaların çoğunun, emniyet mandalının devre dışı bırakılmasından kaynaklandığını belirterek, "Bu mandal bağlı olmasa bu adama hiçbir şey olmazdı. Bunu iple bağlıyorlar, iple bağlanmasa mandal atınca motor stop ediyor. Cahillikten yapıyorlar bunu. Daha başlamamış bile sürmeye, çapa motoru demire takılınca devrilmiş. Birinin ayağı kopmuş, birini kolu. Kadın bağırınca benim işçiler duymuş, gelip yardım etmişler" dedi.

Olay yerine ilk gidenlerden Güney Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı gördüklerini anlattı. Küçükballı, "Bugün saat 09.00 sıralarında Zeytinada sakinleri çiftçilerimizden Ekrem Demiral ve eşi bahçesini çapa makinesiyle çapa motorunu çalıştırdığı esnada ayağını patpat makinesine kaptırmıştır. Eşi de bunu kurtarayım derken oda aynı kolunu kaptırmıştır. Olayı muzlukta çalışan işçiler, Naziker Demiral'ın çığlıklarıyla fark etmişler ve bize haber verdiler. Biz de 112 ile oraya vardık. Biz oraya vardığımızda ikisini de çıkarmışlar makineden. İnşallah bir hayati tehlikesi yoktur" diye konuştu.

Ayağında kırıklar ve kesikler bulunan Ekrem Demiral Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kolunda kırık ve kesik bulunan eşi Nazike Demiral'in, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emniyet mandalı iple bağlanan çapa motoru felakete neden oldu

Kaynak: İHA

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