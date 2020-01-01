Emniyet kuş uçurmadı

01.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:07

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi teyakkuza geçti.



Muratlı ilçe merkezinde stratejik öneme sahip birçok noktada uygulama yapan güvenlik güçleri, vatandaşın yeni yıla huzurlu girmesi için adeta seferberlik ilan etti. Uygulamalar kapsamında aranan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu çerçevede Asayiş ekipleri onlarca kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli şahıslar üst aramasından geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise alkol kontrollerinde bulundu. Polis tarafından çevrilen tüm araç sürücüleri alkolmetreyi üfledi. Umuma açık içkili yerlere de baskın yapan polis ekipleri, iş yerlerinde sigara içen ve içirenlere, ayrıca mesul müdürü olmayan içkili restoranlara idari işlem yaptı.



Vatandaşların huzur ve refahı için denetim ve kontrollerin süreceğine işaret eden güvenlik güçleri, bölge sakinlerine güven verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA