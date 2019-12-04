Emniyet kış lastiği denetimine başladı
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Emniyet kış lastiği denetimine başladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

04.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:56
Emniyet kış lastiği denetimine başladı

, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019-2020 Kış Tedbirleri kapsamında 1 2019 ile 2020 tarihleri arasında Valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda Kış lastiği zorunlu takması gereken araçların takmaması durumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A Maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır." denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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