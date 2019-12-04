Emniyet kış lastiği denetimine başladı
Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019-2020 Kış Tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda Kış lastiği zorunlu takması gereken araçların takmaması durumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A Maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır." denildi. - MALATYA