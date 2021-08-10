Emniyet kemerleri yolculara tek tek taktırıldı

Turizmin başkenti Antalya'da son günlerde ülke genelinde yaşanan otobüs kazaları sonrası harekete geçen ekipler, seyir halinde bulunan otobüsleri kent girişinde durdurarak denetledi.

Turizmin başkenti Antalya'da son günlerde ülke genelinde yaşanan otobüs kazaları sonrası harekete geçen ekipler, seyir halinde bulunan otobüsleri kent girişinde durdurarak denetledi. Ekipler, kemer takmayan yolcuları uyararak emniyet kemerlerini taktırdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aksu İlçe Jandarma ekipleri, şehrin girişinde kurulan kontrol noktasında son günlerde artan şehirlerarası otobüs kazaları sonrası harekete geçti. Jandarma ekipleri trafik denetim noktasında, başka illerden Antalya'da doğru hareket eden otobüsleri tek tek durdurdu. Otobüslerdeki takograf ve yolculuk için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek uyarıldı.

Emniyet kemerleri taktırıldı

Ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgelerinde eksik bulunmayan otobüslerin çıkışlarına izin verdi. Ekiplerin uyarılarını dikkate alan yolcuların emniyet kemelerini tek tek taktı. Uygulamanın sık sık devam edeceği belirtildi. Öte yandan ekipler otobüslerin yanında diğer araçların da sürücülerinin ehliyet ve kimlik bilgilerini kontrol etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı