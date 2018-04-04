Emniyet Kemerinin Önemi Uygulamalı Anlatıldı

Elazığ'da, emniyet kemerinin önemi simülasyon aracında uygulamalı olarak anlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinin avlusunda simülasyon aracı ile vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin insan hayatını nasıl koruduğu uygulamalı olarak gösterildi.

Saatte 5 kilometre hızla 360 derece dönen simulasyon aracını önce emniyeti kemeri takılı olmadan deneyen vatandaşlar, kaza anında araç içerisinde bulunanların nasıl bir etkiye maruz kaldığını gördü.

Daha sonra emniyet kemeri takılı olarak simülasyon aracını deneyen vatandaşlara emniyet kemerinin insan hayatını korumadaki etkisi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Ani yaptığı açıklamada, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yılın 365 günü düzenledikleri etkinlikler kapsamında simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verdiklerini belirtti.

İstatistiklere göre Türkiye'de emniyet kemeri takmayanların kazadan kurtulabilme oranı yüzde 6 iken, takanların yüzde 33 olduğunu vurgulayan Ani, şöyle konuştu:

"Halkımızın kolayca ulaşılabileceği noktalara simülasyon aracımızı koyuyoruz. Yine istatistiklere göre simülasyon araçlarını deneyen kullanıcılarımızın yüzde 90'ı, 'Bundan sonra kesinlikle emniyet kemeri takacağım.' diyor. Bir kısım vatandaş da, 'Bundan sonra araç kullanmayacağım' ya da 'Araca binmeyeceğim' diyor. Çünkü gerçekten kaza yaşamayan insanlar için bu algıyı kontrol etmek pek mümkün olmamakta. Ancak aracı denedikten sonra ya da istenmeyen durum olan kaza meydana geldikten sonra emniyet kemeri takılıyor fakat iş işten geçmiş oluyor. Emniyet kemeri takan tüm sürücülerimize, yolcularımıza teşekkür ediyorum."

Simülasyon aracını deneyen vatandaşlardan Seydivakkas Şahin, simülasyon aracının düşük hızda hareket etmesine rağmen emniyet kemeri olmadan denendiğinde büyük bir etkiye maruz kaldığını dile getirdi.



Aracı denedikten sonra emniyet kemeri takmanın önemini bir kez daha anladığını aktaran Şahin, " Kemer takılı değilken hız düşük olmasına rağmen büyük sıkıntı yaşadım. Bunun daha yüksek bir hızda gerçekleştiğini düşünmek bile insanı ürkütüyor." ifadelerini kullandı.



Büşra Mahiroğlu ise simülasyon aracını denedikten sonra bir daha emniyet kemeri takmadan araca binmeme kararı aldığını belirterek, "Kemersiz bindiğimde nasıl olduğunu anlamadan ön koltuktan arka koltuğa geçtim. Çıktığım zaman ellerim titriyordu. Kaza anını yavaşlatılmış şekilde yaşadım. Bu bile kötüyse gerçeğini düşünemiyorum." şeklinde konuştu.