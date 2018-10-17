Emniyet Kemerinin Önemi Simülatörle Anlatıldı

Samsun'da, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar simülatörle anlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan simülatör aracılığıyla öğrenciler, kaza anında yaşayabileceklerini uygulamalı test etti.

Simülatöre binen öğrencilere, kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe kentteki tüm okulları dahil edeceklerini belirten Akar, "Öğrencilerimize, emniyet kemerinin önemi, kırmızı ışığın önemi, yaya geçidinde geçme kurallarını anlatıyoruz. Vatandaşlara da cep telefonu, emniyet kemeri, hız kurallarına uyma, kırmızı ışık konusu ve tüm trafik kuralları ile ilgili kazaların en aza indirilmesine yönelik afiş, broşür dağıtıyoruz. Faaliyetlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.