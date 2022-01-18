EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ SİMÜLASYON ARACI İLE ANLATILDI

DENİZLİ'de, emniyet kemeri takmanın önemi, jandarma tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğretmen ve öğrencilere anlatıldı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, emniyet kemeri takmanın önemi, jandarma tarafından emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğretmen ve öğrencilere anlatıldı. Katılımcılar, 360 derece dönebilen araçta emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını deneyimleyerek öğrendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve emniyet kemerinin hayat kurtardığını göstermek amacıyla emniyet kemeri simülasyon aracı yaptırdı. Plan ve projesi çizilen jandarma tarafından Denizli'de yaptırılan simülasyon aracı ilk olarak öğrencilere eğitim verilmesi için Akköy Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne götürüldü. Okulun bahçesine kurulan simülasyon aracına öğrenciler ve öğretmenler bindi. Jandarma görevlileri tarafından 360 derece döndürülebilen simülasyon aracında farklı deneyim yaşayan 180 öğretmen ve öğrenci emniyet kemerinin hayat kurtardığını uygulamalı olarak öğrendi.

Öğretmen Evren Bayraktar daha öncede kaza yaşadıklarını ancak emniyet kemeri sayesinde yara almadıklarını belirterek, Jandarma simülasyon aracıyla öğrencilere ve öğretmenlere emniyet kemerinin hayata nasıl bağladığı gösteriliyor. Ben de daha önce ailemle kaza yaptım. Bir araç bize arkadan çarptı. Eğer iki çocuğumun arkada otururken emniyet kemerleri takılı olmasaydı, yaralanabilirdi. Arka koltukta bile emniyet kemeri takılmalıdır dedi.

Simülasyon aracına binen öğrenciler de farklı bir deneyim yaşadıklarını, araç ters dönünce emniyet kemerinin önemini anladıklarını söyledi. Öte yandan simülasyon aracı, kent merkezi ve kırsal kesimlerdeki tüm okullara götürülerek öğrenciler emniyet kemeri hakkında uygulamalı olarak bilgilendirilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri