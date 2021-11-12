Emniyet kemerinin önemi "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla anlatıldı - Haberler
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Emniyet kemerinin önemi "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla anlatıldı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın basın mensuplarına maske dağıtması Sakarya Valisi Kaldırım'ın durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatması. Vali Kaldırım'ın sürücülere broşür, maske ve fidan takdim etmesi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın basın mensuplarına maske dağıtması

Sakarya Valisi Kaldırım'ın durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatması.

Vali Kaldırım'ın sürücülere broşür, maske ve fidan takdim etmesi. Sakarya'da, İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya çerçevesinde Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'nun katılımıyla emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Vali Kaldırım, polis ekiplerince durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini hatırlatarak, bilgilendirme broşürü, maske ve fidan verdi.

Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen Vali Kaldırım, basın mensuplarına, genel olarak emniyet kemeri takma kuralına uyulduğunu görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Vatandaşlara araçlarına biner binmez kemerlerini takmaları çağrısında bulunan Kaldırım, herkesin bu konuda birbirini uyarması gerektiğini vurguladı.

Emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

Emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

Emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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