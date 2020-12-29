Emniyet kemeri ve maske denetimi
29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:09
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı.
Trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan 10 sürücü ile kask kullanmayan 1 motosiklet sürücüsüne işlem uygulandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı