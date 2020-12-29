Emniyet kemeri ve maske denetimi
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Emniyet kemeri ve maske denetimi

29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:09
Emniyet kemeri ve maske denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan 10 sürücü ile kask kullanmayan 1 motosiklet sürücüsüne işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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