Emniyet kemeri uygulaması yapıldı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Osmaniye'de uygulama yapıldı.
OSMANİYE (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Osmaniye'de uygulama yapıldı.
Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetimde sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.
Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, trafikte farkındalık oluşturmanın önemine değindi.