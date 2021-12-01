Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon - Haberler
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Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler, simülasyon aracına bindirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarında emniyet kemeri takmayan vatandaşları ceza kesmek yerine kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı götürüldü.

Araca binen vatandaşlar, kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gördü.

Simülasyon aracından indikten sonra gazetecilere konuşan Gülay Tapanyiğit, "Çok büyük bir korku hissettim. Sakın ama sakın emniyet kemersiz bir yere gitmeyin. Pişman oldum emniyet kemeri takmadığıma. Bundan sonra emniyet kemersiz asla. Bir hareketinize bakar" dedi.

"300 metreye gitsem bile takacağım"

Simülasyona katılan Necla Başkan isimli vatandaş ise hayatının biran film şeridi gibi gözünün önünden akıp gittiğini söyledi. Başkan, "Bir an gerçekten her şey bitti sandım. Film şeridi gibiydi her şey. Biran hayat bitti sandım. Oysa hayat bir harekete bakıyor. Yaşamak, bunu fark etmek için illa böyle bir şey yaşamamız mı lazım. Sanırım artık her bindiğim an 300 metrelik bir yola gitsem bile takacağım" diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, "Vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini anlatan bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerini takmalarını, daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim amacımız asla ceza yazmak değil. Emniyet kemerinin koruyuculuğunu anlatmak adına bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

Adana'da emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

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