Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı
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Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

11.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:07
Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Bilecik il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. 18 sürücüye 9 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

İcra edilen denetim ve kontrolde 598 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlalinde bulunan 18 araca 9 bin 70 TL idari para cezası uygulanarak 1 araç trafikten men edildi Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak için emniyet kemeri denetimine devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı
Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı
Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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