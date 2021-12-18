Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı - Haberler
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Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı Van'da havadan trafik denetimleriyle kaza oranı düşüyor Van'da polis helikopteri destekli yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi.

VAN (İHA) - Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Van'da havadan trafik denetimleriyle kaza oranı düşüyor

VAN - Van'da polis helikopteri destekli yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü helikopterle havadan geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Helikopter desteğiyle hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Özellikle emniyet kemerini takmayan sürücülerin görüntüsü helikopterin kameralarına yansıdı. Havadan tespit edilen sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekrem Çiçek tarafından güzergahta uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirdi.

Açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Ekrem Çiçek, trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti. Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma risk duygusunu daha dinamik ve aktif tutabilmek için helikopter destekli bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Şube Müdürü Çiçek, "Bu denetimlerdeki amacımız; özellikle şehirlerarası karayolunda emniyet şeridine park etmiş olan büyük araçlar, uygunsuz seyir edenler, toplum içinde 'makas' olarak tabir edilen yakın takip hususlarıyla ilgili denetimlerimizi gerçekleştirmektir. Bu kapsamda emniyet kemeri denetimlerimizi de gerçekleştirdik. Yapılan denetimler kapsamında emniyet kemeri takma oranının son yıllara göre arttığını görüyoruz. Denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Helikopter ve drone ile havaların da elverişli olduğu zamanlarda denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

Emniyet kemeri takmayan sürücüler helikopter kamerasına yakalandı

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