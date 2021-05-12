Emniyet kemeri takmayan sürücü drone ile tespit edildi

- Emniyet kemeri takmayan sürücü drone ile tespit edildi Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi Sarıyer'de polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

- Emniyet kemeri takmayan sürücü drone ile tespit edildi

Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi

İSTANBUL - Sarıyer'de polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Havadan yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emirgan Baltalimanı Hisar Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken tam kapanmadan muaf olan sürücülerin izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde drone yardımıyla emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücüye ceza kesildi. Öte yandan Polis ekipleri tam kapanma denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim noktalarında araç kuyrukları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM