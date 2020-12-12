Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi
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Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi

12.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:18
Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan 7 bin 117 sürücüye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan 7 bin 117 sürücüye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, 9 ve 10 Aralık'ta sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 4 bin 85 sürücü hakkında seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 7 bin 117 sürücü hakkında da emniyet kemeri kullanmadığından işlem yapıldı.

Denetimlerde, 1034 araç trafikten men edildi, 31 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 18 bin 136 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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