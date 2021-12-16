Emniyet kemeri takmanın önemi simülasyonda anlatıldı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla getirilen mobil simülasyon aracında vatandaşlar uygulamalı olarak bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğünde Manavgatlılarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan araçta vatandaşlara başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymanın önemi anlatılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan simülasyon aracında uygulamalı olarak gösterildi. Programa Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç, Jandarma Trafik Tim Komutanlığı görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Simülasyon aracına binerek kaza deneyimi yaşayan vatandaşlar, uygulamanın son derece güzel olduğunu, emniyet kemeri takmanın önemini simülasyon aracına bindikten sonra daha iyi anladıklarını dile getirdi. - ANTALYA