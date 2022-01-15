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Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı

Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangınında emniyet kemeri takılı kalan sürücü, araç içerisinden son anda kurtuldu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangınında emniyet kemeri takılı kalan sürücü, araç içerisinden son anda kurtuldu. Son anda araç dışına çıkan sürücü yanan aracının baba yadigarı olduğunu söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, Efeler ilçesi Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E. idaresindeki 09 EV 100 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön tarafında bir anda alevleri gören sürücü A.E. araç dışarısına çıkmaya çalıştı. Yaşadığı panikle emniyet kemerini çözemeyen A.E. son anda kemeri çözmeye başararak kendisini araç dışına atmayı başardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan araca müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile araç yangını söndürülürken, sürücü A.E. yanan aracının baba yadigarı olduğunu söyleyerek uzun süre ağladı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı

Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı

Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı

Emniyet kemeri takılı kaldı kendini son anda kurtardı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangınında emniyet kemeri takılı kalan sürücü, araç içerisinden son anda kurtuldu.

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