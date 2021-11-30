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EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON UYGULAMASINA ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Emniyet kemerinin insan hayatındaki önemi, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' ile deneyimleniyor.

Üniversitemiz Merkez Kampüs'ünde bulunan 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' ile öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, emniyet kemeri kullanımının önemini, kendi çevresinde 360 derece dönen araçta uygulamalı olarak öğrenme şansı buldu.

"EMNİYET KEMERİ KONUSUNDA FARKINDALIK AMAÇLANIYOR"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Mobil Trafik Eğitim Astsubayı Savaş Demirdoğan, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' ile araca binen kişilere emniyet kemeri takılıyken araçta ters takla attırılıyor. Bu şekilde yapılan bir kazada emniyet kemeri takılı olmasaydı neler yaşanabileceği uygulamaları olarak anlatılıyor. Bu uygulama ile emniyet kemeri takmanın hayati derecedeki önemini göstermek ve en kısa mesafelerde dahi emniyet kemeri takılması konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. "

'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' 9. 00 ile 15. 00 saatleri arasında, Merkez Kampüs'te yürüyen merdivenlerin yan tarafındaki otoparkta deneyimlenebilecek.

Duyuru Ekleme Tarihi : 30. 11. 2021 11: 42

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