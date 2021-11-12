Emniyet kemeri denetimi yapıldı

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Siirt'te denetim yapıldı.

Siirt'te de Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, trafik ekipleriyle Hükümet Caddesi Saat Kulesi yanında denetimlere katıldı, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, denetimde sürücülere emniyet kemerinin önemini hatırlattıklarını, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Kampanyayı çok önemsediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarında yaralanmaların önemli bir kısmı emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor. Sadece emniyet kemeri takmak yaralanmaların yüzde 65'ini önlüyor.

Denetimlerde sadece sürücülerin kemer taktığını, yan ve arka koltuktakilerin kemer takmadığını gördük. Bir kaza anında yan ve arka koltukta oturanlar aslında daha korumasızdır. Bu nedenle herkesin kemer takması gerekir."

Denetimlerde, maske ve çocuklu ailelere boyama kitabı dağıtıldı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz da katıldı.