Emniyet kemeri denetimi yapıldı

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Batman'da denetim yapıldı.

Batman'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile trafik ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda kampanya kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kampanyayla ilgili sürücülere bilgi veren Şahin, sürücülere broşür ve hediye verdi, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Şahin, uygulamanın İçişleri Bakanlığının başlattığı bir farkındalık eğitimi olduğunu belirtti.

Hedeflerinin, toplumdaki kemer takma alışkanlığını daha da yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle toplu taşıma araçlarında ve arka koltukta kemer takma alışkanlığı çok gerilerde. Ön koltuk ve şoför koltuğunda belli bir seviyeye geldik ama yine şehir içlerinde bu konuda da sorunlar yaşıyoruz. Hedefimiz bu kampanya ile beraber kemer takma alışkanlığını iyice yerleştirmek. Özellikle genç nesillere bu alışkanlığı iyice oturtabilmek. İstiyoruz ki tüm araçlarda vatandaşlarımızın kemerlerini takmaları. Bununla birlikte ölümleri ve yaralanmaları çok ciddi anlamda azaltabileceğiz."