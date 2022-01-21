Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title