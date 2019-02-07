Emniyet Karaduman'dan Gazilik Unvanı Mesajı

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in gazilik unvanını almasının Gaziantepliler için onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Karaduman, "Kurtuluş Savaşımız Türkiye Cumhuriyetini kuran büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zamanın en güçlü devletlerine karşı tüm dünyaya örnek olmuş bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu savaşta, mukaddes vatan parçası olan Antep'de düşmana karşı topyekun bir mücadele vererek, azim ve iman gücüyle şanlı bir destan yazmıştır. Antep savunması; bağımsızlık ve vatan sevgisinin, en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve bu destansı mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 8 Şubat 1921 tarihinde "Gazilik" unvanı ile taçlandırılarak, bu tarihten sonra Antep şehri"Gaziantep"adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu unvanı almak Gaziantepliler olarak hepimiz için onur ve gurur kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gaziantep'e"Gazilik"unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutlarken vatanımız, bayrağımız ve değerlerimiz için canla başla savaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimizin ise sağlıklı uzun ömürler geçirmesini dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA