Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi
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Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi

Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kadınlara yönelik şiddet vakalarını önlemek amacıyla harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı Eski Belediye Meydanı'na kurduğu stantla KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da kadınlara yönelik şiddet vakalarını önlemek amacıyla harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı Eski Belediye Meydanı'na kurduğu stantla KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

KADES uygulamasının kullanımı hakkında detaylı bilginin bulunduğu broşürleri kadın vatandaşlara veren polis ekipleri, ayrıca uygulamanın hangi durumlarda kullanılması gerektiğine dair bilgi aktardı. KADES uygulamasının acil durumlarda kullanabileceğini söyleyen polis ekipleri, uygulamanın yanlış kullanımından kaçınılması gerektiğini de anlattı. - TEKİRDAĞ

Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi
Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi
Emniyet, kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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