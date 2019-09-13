Emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor

13.09.2019 17:27

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Duman-7 kodlu eş zamanlı operasyonuyla kent genelinde şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve sahte içki yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.



Operasyona ilişkin yapılan açıklamada; "Yurt genelinde kaçak sigara, puro, kıyılmış tütün, nargile tütünü ve alkollü içki satıcılarına yönelik il merkezi ve ilçelerimizde müdürlük görevlileri ile ortaklaşa 'Duman-7' kodlu eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 235 kilogram kıyılmış tütün, 90 litre sahte içki, 4 adet şişe sahte içki yapımında kullanılan anason özü, ele geçirilmiş ve operasyon kapsamında işlem yapılan şahıslara 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA