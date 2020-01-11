Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, terörün finansmanı uyuşturucuya 2019 yılında ağır darbe...

11.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:32

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu. 2019 yılında ülke genelinde toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931'i tutuklandı. 2019'da 64 ton esrar, 20 ton eroin, 42 milyon kök kenevir, 26 ton skunk ele geçirildi.



İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekiplerince 2019 yılında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok başarılı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı darbe vuruldu. Geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 25 bin 931'i tutuklandı. Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 3, gözaltına alınan sayısı yüzde 7, tutuklanan sayısı yüzde 11 arttı.



2019 yılında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 64 ton 337 kilogram esrar, 26 ton 237 kilogram skunk, 20 ton 166 kilogram eroin, 1 ton 638 kilogram kokain, 710 kilogram bonzai, 1 ton 42 kilogram metamfetamin, 1 ton 281 kilogram afyon sakızı, 11 milyon 81 bin 667adet captagon, 8 milyon 694 bin 405 adet ecstasy, 2 milyon 67 bin 259 adet sentetik ecza, 42 milyon 276 bin 694 adet kök kenevir ele geçirildi. Geçen yıl ele geçirilen malzemelerde; kök kenevir yüzde 316, skank yüzde 142, eroin yüzde 9, kokain yüzde 9, metamfetamin yüzde 85, afyon sakızı yüzde 81, sentetik ecza yüzde 5 arttı.



2019 rekor yakalamaların yılı oldu



2019 yılında toplam ele geçirilen skunk, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile Türkiye tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen bazı uyuşturucu madde yakalamalarıyla da tarihi rekorlar kırıldı.



En başarılı operasyonlar



Geçen yıl tek seferde rekor miktarda ele geçirilen uyuşturucu madde operasyonlarının bazıları şu şekilde: "Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesinde yer alan çuvallar içerisindeki maden parçacıklarının arasına gizlenmiş vaziyette toplam 1 ton 535 kilogram eroin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türk bayraklı Pervinoğulları isimli balıkçı teknesine Libya açıklarında uluslararası sularda icra edilen operasyonda, yaklaşık 4 ton 182 kilo 250 gram Skunk, Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yalova Çiftlikköy İlçesinde paketlere gizlenmiş vaziyette 108 kilo 950 gram afyon sakızı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan aramada 71 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin şüpheli 1 araçta, ev ve ormanlık alanda yaptığı aramalarda 5 ton 294 kilogram esrar ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA